Поиск

В ВГТРК опровергли обстрел съемочной группы "России 24" в Донбассе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Информация о том, что съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), не соответствует действительности, журналисты в порядке, сообщили "Интерфаксу" на телеканале.

"Все живы, здоровы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник представитель народной милиции ДНР сообщил журналистом, что съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел в населенном пункте Ясное. По его данным, журналисты готовили репортаж о последствиях обстрелов Ясного со стороны украинских военных.

Позднее народная милиция ДНР уточнила, что съемочная группа ВГТРК "Россия 24" вышла из зоны обстрела в Донбассе, никто не пострадал.

В июле 2019 года съемочная группа ВГТРК, News Front, американский журналист Патрик Ланкастер и представитель НМ ДНР попали под обстрел в Донбассе. Позднее по данному факту Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч.1 ст. 356 УК РФ).

Россия 24 ДНР Донбасс

Новости по теме

Новости

Falcon 9 стартовала на орбиту с новой партией из 60 интернет-спутников Starlink

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Один из основателей "Белых касок" найден мертвым в Стамбуле

Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище

Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище

После скандала с правыми в Австрии Курц решил сформировать коалицию с "Зелеными"

После скандала с правыми в Австрии Курц решил сформировать коалицию с "Зелеными"

Протестующие в Каталонии заблокировали дороги в центральную Испанию и Францию

Источник узнал о задержании в Словении экс-министра печати Дагестана

Лавров обвинил США в попытках "ограбить" Сирию

Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США

Brent подешевела до $61,95 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');