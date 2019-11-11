В ВГТРК опровергли обстрел съемочной группы "России 24" в Донбассе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Информация о том, что съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), не соответствует действительности, журналисты в порядке, сообщили "Интерфаксу" на телеканале.

"Все живы, здоровы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник представитель народной милиции ДНР сообщил журналистом, что съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел в населенном пункте Ясное. По его данным, журналисты готовили репортаж о последствиях обстрелов Ясного со стороны украинских военных.

Позднее народная милиция ДНР уточнила, что съемочная группа ВГТРК "Россия 24" вышла из зоны обстрела в Донбассе, никто не пострадал.

В июле 2019 года съемочная группа ВГТРК, News Front, американский журналист Патрик Ланкастер и представитель НМ ДНР попали под обстрел в Донбассе. Позднее по данному факту Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч.1 ст. 356 УК РФ).