Националиста Мазура выпустили в Польше на поруки украинских консулов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил об освобождении задержанного ранее на польской границе украинского гражданина Игоря Мазура.

"Игорь Мазур на свободе! Прокурор удовлетворил наше ходатайство", - написал он на своей странице в фейсбуке в воскресенье.

По его сведениям, Мазур передан на поруки украинских консулов.

Со своей стороны уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что суда по избранию Мазуру меры пресечения не будет. "На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - написала она в фейсбуке в вокресенье.

Ветеран войны в Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции", сотрудник секретариата уполномоченного Рады Украины по правам человека Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что основанием для задержания стала опубликованная Россией в информационной системе Интерпола ориентировка о розыске Мазура с целью ареста и последующей экстрадиции в РФ.

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская заявляла, что Польша не станет передавать Мазура России, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.

Как сообщалось, в 2014 году Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации "УНА-УНСО" Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других.