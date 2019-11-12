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Экс-президент Боливии заявил, что его охрану пытались подкупить за $50 тысяч

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес во вторник по прибытии в Мексику заявил, что сотрудникам его охраны предлагали 50 тысяч долларов США, чтобы они "сдали" его, пишет боливийская газета El Deber.

"За день до отставки (Моралеса - ИФ) сотрудник службы охраны из вооруженных сил Боливии дал мне прочитать сообщения и рассказал мне о звонках с предложениями сдать меня за 50 тыс. долларов", - сказал он, поблагодарив главу МИД Мексики Марсело Эбрарда за спасение его жизни.

Моралес вновь заявил, что решил подать в отставку, "чтобы больше не было крови". "Разграбили дом моей сестры, разграбили мой дом в Кочабамбе, намеревались разграбить еще один маленький домик, но соседи защитили его", - добавил он.Экс-президент повторил, что в Боливии был совершен переворот при поддержке полиции.

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Эво Моралес во вторник прибыл в Мексику, где ему было предоставлено убежище. Кроме него в самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики, который приземлился на военной части международного аэропорта мексиканской столицы Мехико, прилетели его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

Перед вылетом из Боливии Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

Ранее сообщалось, что Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Моралеса о предоставлении ему убежища. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна готова предоставить убежище боливийскому политику.

"В соответствии с традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище и Эво Моралесу", - написал глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своем твиттере.

Моралес объявил об отставке в воскресенье, 10 ноября, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Эво Моралес Боливия Мексика

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