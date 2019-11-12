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Самолет Моралеса сел на дозаправку в Асунсьоне

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом приземлился в Асунсьоне для дозаправки, сообщает телекомпания Telesur.

Ранее Мексика предложила Моралесу убежище и направила за ним самолет. По пути в Боливию самолет дозаправился в Лиме. Однако власти Перу не дали согласие на пролет бывшего президента через свое воздушное пространство, из-за этого вылет обратного рейса задержался.

Ожидается, что перелет из столицы Парагвая в Мехико займет порядка семи часов.

Перед вылетом Моралес обещал вернуться в Боливию.

Он объявил об отставке 10 ноября под давлением военных и оппозиции. Перед этим в стране 19 дней продолжались протесты, вызванные подозрениями в фальсификации результатов президентских выборов, которые Моралес официально выиграл. Он руководил страной больше 13 лет.

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Боливия Мексика Парагвай Асунсьон Эво Моралес Лима Перу

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