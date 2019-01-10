Рогозин назвал преимущества участия России в глобальном проекте OneWeb

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" выступает за участие России в проекте глобального спутникового интернета OneWeb.

Как заявил в интервью РБК глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, он понимает скепсис коллег из ФСБ, "но надо иметь в виду, что эта орбитальная группировка нашими партнерами все равно будет создана, хотим мы этого или нет".

"Просто станции наземной инфраструктуры будут, может быть, не на нашей территории, а на территории Украины или других стран, и полностью будут обеспечивать интернет-трафик. А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать. Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием", - сказал он.

По словам главы "Роскосмоса", речь идет о том, что долю можно получить как в большом OneWeb, так и "в совместном предприятии, где сейчас у нашего предприятия "Гонец" 40%; пока мы действуем в части совместного российского предприятия, увеличивая нашу долю до контрольного пакета".

"Более того, на втором этапе мы могли бы получить заказ на производство этих аппаратов на наших предприятиях. Сегодня "Роскосмос" и его предприятия производят подобного рода аппараты. Но мы никогда не делали большого количества серийных аппаратов такого плана. Здесь мы хотели бы эти компетенции приобрести за счет сотрудничества с компанией OneWeb. Конечно, также мы заинтересованы в пусковой программе и опасаемся, что излишний скептицизм может повлиять на нее. Поэтому дискуссия на площадке правительства с нашими коллегами будет продолжена, мы считаем, что у нас достаточно аргументов в пользу этого проекта", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, 24 октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ".

Как утверждают авторы материала, входя в британский проект, "Роскосмос" рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель "Союз" и, по сведениям "Коммерсанта", была готова заключить еще одну сделку, как минимум, на пять ракет "Протон".

Окончательное решение о судьбе OneWeb в России, по данным газеты, может быть принято руководством страны до конца года.

В ноябре прошлого года источник "Интерфакса" в Гвианском космическом центре сообщил, что "Роскосмос", несмотря на опасения российских спецслужб, пока не отказывается от планов запуска в начале 2019 года тестовых спутников по контракту с британской OneWeb.

"Первый запуск по программе OneWeb Гвианского космического центра (космодром "Куру") запланирован на 7 февраля 2019 года", - сказал источник. Российская ракета "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту несколько тестовых спутников.

Затем в течение года планируется серия запусков космических аппаратов OneWeb с других российских космодромов, включая Байконур и Восточный.

"Пока планы в силе. Речи об отказе от контракта не идет", - сказал источник.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.