Лондон вступился за покойного основателя "Белых касок", обвиненного РФ в шпионаже

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Один из основателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был "настоящим героем", а не шпионом, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, которую цитирует британское издание The Daily Mail.

"Я хочу воспользоваться возможностью и сказать, что обвинения России, которые исходили от министерства иностранных дел, в отношении того, что он (Ле Мезюрье - ИФ) был шпионом, категорически неверны", - сказала Пирс во вторник журналистам.

Она считает, что Ле Мезюрье был "истинным филантропом". Пирс подчеркнула, что Великобритания поможет Турции провести тщательное расследование смерти британца Ле Мезюрье.

Как отмечают западные СМИ, ранее в ноябре представитель МИД России Мария Захарова обвинила Ле Мезюрье в том, что он являлся "бывшим агентом британской МИ6 (секретной разведывательной группы Британии - ИФ)" и работал на нее на Балканах, Ближнем Востоке и в Косово.

Накануне, 11 ноября, стало известно, что Ле Мезюрье был обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле. Пока не ясно, что именно стало причиной его смерти. По неподтвержденным данным, он упал с балкона своей квартиры. Позднее в "Белых касках" подтвердили смерть основателя организации.

В Турцию Ле Мезюрье вместе с супругой переехал четыре года назад. Турецкие власти проводят расследование обстоятельств смерти британца.

В МИД РФ усмотрели в публикациях британской прессы намеки на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье и заявили о безосновательности подобных утверждений.

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как Сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы, и не сотрудничает с Дамаском. Как утверждают в "Белых касках", организация состоит из более 3 тыс. волонтеров, которые работают в разных районах Сирии, где происходили вооруженные операции.

В настоящее время организацию финансируют Великобритания и Германия. США заморозили финансирование организации в 2018 году, но возобновили его в октябре.