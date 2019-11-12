Москва призвала Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе обратила внимание на то, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса и призвала Киев продлить этот закон на 2020 год.

Как заявил журналистам во вторник полномочный представитель РФ на переговорах ТКГ Борис Грызлов, Москва также призывает украинскую сторону "начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе (ТКГ - ИФ) о поправках к этому закону, необходимых для имплементации "формулы Штайнмайера". "А в дальнейшем - согласовать эти поправки в контактной группе", - добавил Грызлов.

Представитель РФ напомнил, что "для полноценного введения в действие особого статуса (согласно комплексу мер по реализации минских соглашений) требуется его закрепление в конституции".

"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", - сказал Грызлов.

Кроме того, Грызлов заявил журналистам, что украинские военные на фоне разведения сил на пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе стали чаще нарушать "режим тишины".

Он подчеркнул, что Россия приветствует заявление Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания ТКГ о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском.

"На фоне деэскалации на этих участках, обстановка на остальной линии соприкосновения не улучшается. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют обстрелы, причем преимущественно со стороны ВСУ. Недавние обстрелы со стороны ВСУ в направлении жилого сектора в районах Горловки и Ясиноватой представляли особую опасность для мирных граждан. Подобные инциденты требуют разбирательства и наказания виновных", - сказал Грызлов.

При этом в Москве против размещения на участках разведения полицейских сил Украины. "Представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и Национальной гвардии Украины. Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц", -посетовал Грызлов.

Разведение сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе приняла решение о разведении сил и средств и определила три пилотных участка - Станица Луганская, поселки Золотое и Петровское в 2016 году. До осени 2019 году сторонам конфликта удалось развести вооружения лишь на первом участке. На двух других разведение многократно срывалось. Завершение процесса стало одним из условий проведения саммита "нормандской четверки".

На заседании 1 октября в Минске контактная группа вновь договорилась о разведении войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского.

После разведения сил на трех пилотных участках должно начаться синхронное разминирование территории.

Закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Позднее действие закона продлевалось несколько раз.