Следующее заседание контактной группы по Донбассу состоится в конце ноября

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Следующее заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе состоится 27 ноября, сообщил журналистам во вторник представитель пресс-службы министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Очередная ТКГ состоялась 12 ноября. Спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик в заявлении по итогам заседания, распространенном во вторник вечером офисом спецпредставителя ОБСЕ, подтвердил выполнение соглашения о разведении сил и средств на трех пилотных участках в Донбассе и призвал стороны конфликта "с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам".

"Как известно, 9 ноября стороны начали возобновленный отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО (отдельных районов Донецкой области, не контролируемых Киевом - ИФ) со своей стороны сообщили о его завершении в тот же самый день, а украинская сторона - вчера, 11 ноября. СММ ОБСЕ ожидает официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее завтрашнего дня. Также не позднее, чем завтра в районе Петровского должны начаться работы по разминированию", - говорится в заявлении Сайдика.

Представитель ОБСЕ также отметил, что на участке разведения в Станице Луганской (Луганская область) успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца ноября. На участке же разведения в Золотом (Луганская обл.) в настоящее время ведутся работы по разминированию.

Он сообщил, что все эти вопросы, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта были во вторник в центре внимания ТКГ и рабочей группы по безопасности.

Спецпредставитель ОБСЕ также проинформировал, что экономическая рабочая группа сегодня обсуждала вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи оператора Vodafone Ukraine в Донбассе, выплаты пенсий, а также экологии.

"В центре внимания дискуссий в политической рабочей группе сегодня были вопросы реализации "формулы Штайнмайера". В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - сообщил Сайдик.

Ранее во вторник стало известно, что представитель России в ТКГ Борис Грызлов в ходе встречи призвал Киев продлить действие украинского закона об особом статусе Донбассе, истекающего в конце 2019 года, на следующий год. Он также призвал украинскую сторону начать переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в политической подгруппе ТКГ - ИФ о поправках к этому закону, необходимых для имплементации "формулы Штайнмайера".