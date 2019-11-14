Туск сравнил Brexit с концом Британской империи

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Дональд Туск, которому вскоре предстоит покинуть свой пост, согласился с позицией о том, что Brexit обозначит реальный закат Британской империи, сообщает газета The Guardian.

"Один из моих друзей из Англии вероятно был прав, когда с меланхолией сказал, что Brexit станет реальным концом Британской империи", - заявил Туск, выступая в Европейском колледже в Брюгге.

"Я слышал одно и то же в Индии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и ЮАР: после ухода (из ЕС - ИФ) Великобритания станет аутсайдером, второсортным игроком, в то время как основное поле останется за Китаем, США и ЕС", - сказал Туск.

Туск отметил, что Великобритания сможет иметь вес в мире только в составе ЕС.

"Только в составе объединенной Европы Великобритания сможет играть глобальную роль, только совместно мы можем противостоять...величайшим силам в мире", - заявил Туск.

Он отметил, что это утверждение действительно и для Франции с Германией.

Туск отметил, что он не отважился бы выступить с такими высказываниями несколько месяцев назад, так как его "могли бы лишить должности за излишнюю откровенность".

Британские СМИ сочли, что своими словами Туск выразил поддержку оппонентам премьер-министра Великобритании на досрочных выборах в парламент, которые пройдут 12 декабря.

Срок полномочий Туска на посту главы Европейского совета в скором времени истекает, его преемником станет бельгиец Шарль Мишель.

Британский премьер-министр Борис Джонсон 5 ноября опубликовал колонку в газете The Daily Telegraph, в которой, рассуждая о Brexit, сравнил Великобританию с "зеленым суперкаром, застрявшим в пробке". Джонсон подчеркнул, что он не хочет досрочных выборов, но у Великобритании нет выбора, так как стране нужен парламент, который не будет блокировать сделку по Brexit, заявил он. Джонсон надеется, что новый состав парламента позволит ему довести до конца Brexit.

30 октября британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря. Джонсон трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, все три раза она не смогла набрать необходимых двух третей голосов депутатов, в частности, из-за того, что от голосования воздерживались лейбористы.

Лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020. По словам Туска, речь идет о "гибком" продлении Brexit. Оно подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если премьер Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу. Накануне, 28 октября, Джонсон дал официальное согласие от имени Лондона на продление сроков Brexit до 31 января 2020 год.