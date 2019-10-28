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Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

Лидеры ЕС утвердят это решение заочно

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - 27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск. Это решение будет утверждено по письменной процедуре, без очного саммита.

Речь идет о гибком продлении дедлайна (flextension). Это означает, что Brexit может состояться и раньше, если парламент одобрит предложения премьер-министра Бориса Джонсона об условиях "развода".

Джонсон, который ранее обещал, что Британия выйдет из ЕС 31 октября со сделкой или без сделки, был снова вынужден просить Брюссель об отсрочке. Парламент ранее запретил ему проводить Brexit без договоренностей об условиях развода.

28 октября британский парламент рассмотрит предложение Джонсона назначить на 12 декабря досрочные парламентские выборы. К досрочным выборам также призывают либерал-демократы и Шотландская национальная партия, они предлагают провести голосование 9 декабря. Предложение переизбрать парламент возникло, поскольку Джонсону не удается заручиться поддержкой действующего созыва в его решениях по Brexit.

На прошлой неделе законопроект о сделке Джонсона и ЕС об условиях Brexit прошел второе чтение в парламенте. Однако затем депутаты отказались завершить его ратификацию за три дня, чтобы страна успела выйти из Евросоюза 31 октября. Премьер-министр отозвал законопроект из Палаты общин, но пообещал его вернуть, если депутаты поддержат проведение внеочередных выборов в декабре.

Brexit Великобритания Дональд Туск Борис Джонсон Евросоюз

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