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Украинский военнослужащий погиб в Донбассе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Украинский штаб операции Объединенных сил заявляет об обстрелах со стороны противника в Донбассе.

Согласно размешенному в воскресенье в фейсбуке сообщению штаба, режим прекращения огня был нарушен противником за прошедшие сутки 15 раз.

17 ноября обстрелов не зафиксировано, отмечается в сообщении.

Накануне представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня сообщал об обстреле с украинской стороны и угрозе для саперов и других специалистов, которые с 13 ноября занимаются разминированием и мониторингом ситуации после разведения сил на пилотных участках.

О разведении сил на последнем пилотном участке в районе населенного пункта Петровское в ДНР заявили 12 ноября, Киев отчитался днем ранее. После этого начался процесс разминирования территории.

Разведение сил в станице Луганской и поселках Золотое и Петровское было одним из условий проведение встречи "нормандской четверки". Агентство Bloomberg сообщило, что саммит с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины может пройти в Париже 9 декабря.

Украина ДНР ЛНР

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