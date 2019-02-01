Киев насчитал 2,5 тысячи жертв среди мирного населения с начала конфликта в Донбассе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - С начала конфликта в Донбассе в 2014 году погибли около 2,5 тысяч мирных граждан, и до 10 тысяч граждан получили ранения, сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров.

"Согласно имеющейся информации, на сегодня с начала периода конфликта погибло не менее 2,5 тыс. человек мирных граждан. Из них 2,4 тыс. лиц - это взрослые и, к сожалению, имеем 242 погибших ребенка", - сказал Комиссаров на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, общее количество гражданских лиц, которые были ранены в связи с конфликтом, оценивается на уровне до 10 тысяч человек, в том числе около двух тысяч детей.

Комиссаров отметил, что основные причины поражения гражданских - это мины, снаряды и предметы, которые взорвались. Это составляет примерно 30-35% всех случаев травмирования и смерти гражданских.