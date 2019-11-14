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Путин рассказал об интересных проектах для Бразилии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В России ждут с визитом министра Бразилии по гражданским делам, фактически главу правительства страны, намерены предложить этой стране ряд интересных проектов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас мы ожидаем приезда министра Бразилии по гражданским делам. По российским стандартам - это председатель правительства. И будем обсуждать много интересных вопросов, в том числе связанных с планами Бразилии по развитию", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Как подчеркнул президент РФ, "если бразильские партнеры заинтересуются, то с точки зрения инвестирования в инфраструктуру, в другие перспективные объекты, они могут найти в России интересных партнеров".

БРИКС Россия Бразилия Владимир Путин

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