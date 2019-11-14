Путин призвал страны БРИКС присмотреться к российскому софту

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова предоставить странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) свои разработки в области электронного документооборота, поисковых систем и антивирусных программ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российская сторона предлагает государствам БРИКС присмотреться и к нашим новым разработкам. Речь идет о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, отвечающих самым высоким передовым информационным требованиям безопасности", - сказал он на деловом форуме БРИКС.

"Можем предоставить их для внедрения и в странах объединения", - продолжил Путин.

Кроме того, российский лидер предложил странам БРИКС участвовать в совместных с РФ проектах в сфере атомной энергетики, в газовой сфере, а также в использовании экологически чистых видов топлива.

"Россия обладает самыми передовыми, чистыми и безопасными технологиями мирного атома. Мы успешно развиваем сотрудничество в этой сфере с партнерами по БРИКС, прежде всего с КНР и Индией. Предлагаем взаимовыгодные проекты в атомной энергетике и всем другим государствам объединения", - сказал Путин.

Энергетику он назвал одной из приоритетных сфер сотрудничества "пятерки", подчеркнув роль России в поставках энергоносителей на мировые рынки и в поддержании глобальной энергетической безопасности, "без чего нельзя гарантировать экономический рост и социальное развитие".

В числе других перспективных направлений совместной работы Путин указал производство возобновляемых источников энергии и применение природного газа в качестве моторного топлива.