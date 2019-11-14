Путин посетовал на недобросовестную конкуренцию в мировой экономике

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Политически мотивированные санкции и протекционизм, наряду с применением методов недобросовестной конкуренции, сказались на ситуации в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остается сложной, с начала 2018 года темпы ее роста непрерывно снижаются. И, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие десять лет", - сказал Путин, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.

При этом, по словам президента, страны БРИКС вносят весомый вклад в поддержание роста экономики.

"Несомненно, сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что в таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни и благосостояния граждан.

По мнению Путина, России удалось удержать экономику от рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, но текущие темпы прироста ВВП по-прежнему недостаточные. Он также отметил, что в стране сложилось ответственное отношение к государственным финансам, поддерживается стабильность банковского и кредитного рынков.

"Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии. Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений, настойчиво работаем над упрощение регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру", - сказал президент РФ

Кроме того, российский лидер указал на растущий интерес зарубежных инвесторов к российскому рынку ценных бумаг.

"По итогам первого квартала этого года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на четыре миллиарда долларов", - добавил Путин.

Ранее на полях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) состоялась встреча Путина и премьер-министра Индии Нарендрой Моди.