Поиск

Премьер Индии сообщил о прекрасной встрече с Путиным

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в среду, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла эффективно.

"Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений", - написал он в своем твиттере на русском и английском языках.

"Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям", - отметил Моди.

На встрече с Путиным Моди подчеркнул, что рад частым встречам с Путиным, в ходе которых можно обсудить и вопросы российско-индийских отношений, и международные проблемы.

Встреча Путина и Моди состоялась в Бразилиа (Бразилия) на полях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Как отметил российский президент, стороны провели уже четвертую в текущем году встречу.

Индия Россия Нарендра Моди Владимир Путин

Новости

Суд на Украине освободил организатора покушения на журналиста Бабченко

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

Тимошенко перешла в оппозицию к Зеленскому из-за закона о земле

Burger King начал продавать бургер из растительного мяса в Европе

Грета Тунберг, отказавшаяся от самолетов, отправится из США в Испанию на катамаране

Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине

Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине

Бывший шеф военной разведки Венесуэлы пропал в Испании

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Гонконге в четверг из-за протестов не будут работать школы и детские сады

В Гонконге в четверг из-за протестов не будут работать школы и детские сады

Facebook ввел собственную систему электронных платежей

Facebook ввел собственную систему электронных платежей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');