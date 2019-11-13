Премьер Индии сообщил о прекрасной встрече с Путиным

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в среду, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла эффективно.

"Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений", - написал он в своем твиттере на русском и английском языках.

"Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям", - отметил Моди.

На встрече с Путиным Моди подчеркнул, что рад частым встречам с Путиным, в ходе которых можно обсудить и вопросы российско-индийских отношений, и международные проблемы.

Had an excellent meeting with President Putin. During our talks, we reviewed the full range of India-Russia relations. India and Russia are cooperating extensively in areas such as trade, security and culture. The people of our nations will benefit due to close bilateral ties. pic.twitter.com/2AuJ5bl8Uj — Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2019

Встреча Путина и Моди состоялась в Бразилиа (Бразилия) на полях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Как отметил российский президент, стороны провели уже четвертую в текущем году встречу.