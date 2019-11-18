Военная разведка Ирака заявила об угрозе возрождения "Исламского государства"

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Члены "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) готовят массовый побег своих соратников из тюрем в Сирии и в Ираке, что грозит возрождением этой организации даже после ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади, заявил в интервью американскому каналу CNN глава военной разведки Ирака генерал-майора Саад аль-Аллак.

По словам генерала, его ведомству удалось перехватить данные о подготовке массовых побегов террористов. "Мировому сообществу нужно предпринять колоссальные усилия, чтобы разобраться с этой проблемой, поскольку эти преступники могут покинуть тюрьмы и вернуться в свои страны. Они представляют большую опасность для стран Европы, Азии и севера-запада Африки", - подчеркнул аль-Аллак.

Он рассказал, что Багдад предоставил турецким властям информацию о девяти предполагаемых боевиках ИГ высокого ранга, бежавших из Сирии и Ирака в Турцию. Среди них есть и те, кто отвечает за финансирование деятельности террористической группировки.

"Некоторые представители командования группировки бежали на север, я имею в виду, в соседние страны и в приграничные территории, такие как город Газиантеп в Турции", - сказал глава иракской военной разведки.

По его словам, в Турцию бежали "члены верхушки, у которых есть деньги". "Они проникли при помощи контрабандистов, заплатив огромные суммы денег, и тайно въехали на территорию Турции", - добавил генерал.

По информации аль-Аллака, отправившиеся в Турцию боевики будут заниматься вербовкой новых сторонников. Он отметил, что двое из них "одни из лучших изготовителей бомб, которые когда-либо были у ИГ".

Под стражей в Сирии и в Ираке содержатся порядка 10 тыс. боевиков ИГ.

Ранее в ноябре министры глобальной коалиции по разгрому ИГ на состоявшейся в Вашингтоне встрече констатировали, что проделана большая работа по ликвидации данной группировки, но и многое еще предстоит сделать. Как заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, "нам предстоит пройти долгий путь прежде, чем мы сможем списать ИГ как террористическую угрозу в Ираке и Сирии, а также во всем мире".