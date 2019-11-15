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Белоруссия закроет границу по контуру Чернобыльской зоны

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Одна из главных задач, которые стоят перед белорусскими пограничниками - укрепление охраны и закрытие государственной границы по всему контуру Чернобыльской зоны, заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Стоит задача закрыть государственную границу по контуру Чернобыльской зоны. Очень большое заражение на самой линии границы, туда человек не должен ходить", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он обратил внимание на то, что в данное время граница охраняется беспилотником, а в скором времени "зона отчуждения" будет снабжена камерами видеонаблюдения.

"Шесть операторов будут полностью видеть, что происходит на участке границы примерно в 370 км. Если какая-то информация будет поступать, то туда будет заходить специальная техника, специально обученные люди - офицеры-прапорщики", - пояснил председатель Госпогранкомитета.

Лаппо уточнил, что выполнение данной задачи намечено на 2020-2021 годы. Столь оперативное реагирование, по его словам, вызвано не только радиацией, которая сама себе представляет опасность и может переноситься через границу "негативными элементами", но и развивающимся туризмом в Чернобыльскую зону.

"Время и реальность показывают, что там необходимо контролировать, потому что, где мы границу закрываем, естественно, негативные элементы смещаются и их, конечно, не пугает, что там радиация. Особенно сейчас, когда стал модным туризм в эту зону. Туда люди едут по специальным маршрутам, но под видом этих людей, есть и негативные элементы", - предупредил он.

Белоруссия Чернобыль

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