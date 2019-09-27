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В Чернобыльской зоне открыли водные туристические маршруты

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Водные маршруты по рекам Припять и Уж в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и соответствуют всем нормам безопасности, заявил руководитель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Как пояснил чиновник после совещания в Чернобыле и выезда по одному из недавно утвержденных маршрутов, контрольно-пропускные пункты готовы, дозиметрический контроль и сопровождение обеспечено.

Согласно информации, чтобы посетить зону отчуждения по такому маршруту, нужно оформить соответствующую заявку, а организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом. Маршрут доступен только во время, пока открыта водная навигация.

Украина Чернобыль

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