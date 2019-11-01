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В Чернобыле поставлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения

В Чернобыле поставлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Чернобыльскую зону отчуждения за 10 месяцев этого года посетило 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это новый рекорд,сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в пятницу.

Больше всего посетителей приезжают из-за границы - почти 80%.

Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста. Украинцев среди гостей зоны 22468 человек

Госагентство указывает, что рост посещаемости начался весной и причинами стали популярность мини-сериала "Чернобыль" компании HBO, внедрение системы "Электронный билет", создание дополнительной инфраструктуры и открытие новых маршрутов.

После премьеры фильма "Чернобыль" 6 мая 2019 количество туристов выросло с 6,1 тыс человек в апреле до 17,03 тыс. в октябре.

Фанаты сериала НВО в Чернобыле

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Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевлеС увеличением потока туристов возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локацийАссоциация чернобыльских туроператоров совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации работают над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала"Чернобыль" - история аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы, - вышел на экраны в 2019 году. Большая часть натурных съемок энергоблоков проходила на выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская станция.Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль. Авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ.Авария расценивается как крупнейшая в истории ядерной энергетики - как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек.
Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом
Украина Чернобыль

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