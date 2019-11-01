В Чернобыле поставлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Чернобыльскую зону отчуждения за 10 месяцев этого года посетило 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это новый рекорд,сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в пятницу.

Больше всего посетителей приезжают из-за границы - почти 80%.

Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста. Украинцев среди гостей зоны 22468 человек

Госагентство указывает, что рост посещаемости начался весной и причинами стали популярность мини-сериала "Чернобыль" компании HBO, внедрение системы "Электронный билет", создание дополнительной инфраструктуры и открытие новых маршрутов.

После премьеры фильма "Чернобыль" 6 мая 2019 количество туристов выросло с 6,1 тыс человек в апреле до 17,03 тыс. в октябре.