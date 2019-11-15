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Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Россия и США обсудили практические вопросы реализации СНВ-3. Страны могут продлить его на пять лет. В противном случае действие договора прекратится через два года.

– Военные РФ взяли под охрану покинутый американцами аэродром в Сирии. Российская авиация не даст американцам повредить взлетно-посадочную полосу. Аэродром поменял владельца после турецкой военной операции на территории Сирии.

– Почти 20% проголосовали на досрочных парламентских выборах в Белоруссии. Досрочное голосование началось во вторник. Всего в списках почти семь миллионов избирателей.

– Атамбаев отказался участвовать в процессе об освобождении криминального авторитета. Адвокат бывшего президента Киргизии утверждает, что без его подзащитного суд будет незаконным. Действующие власти хотят лишить Атамбаева неприкосновенности.

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