Атамбаев отказался участвовать в процессе об освобождении криминального авторитета

Адвокат бывшего президента Киргизии утверждает, что без его подзащитного суд будет незаконным

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев оказывается участвовать в рассмотрении уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщил в пятницу журналистам его адвокат Сергей Слесарев.

"Алмазбек Атамбаев не желает участвовать в процессе. Рассмотрение дела без него будет незаконным", - рассказал адвокат.

По его словам, принудительно доставить экс-президента в суд не могут, так как это противоречит Уголовно-процессуальному кодексу Киргизии.

"По праву привод осуществить невозможно, без права возможно все. Процесс намеренно закрыли, чтобы общественность не знала, как он проходит. Законных оснований для этого нет. Первоначально было засекречено несколько документов, а потом процесс полностью закрыли", - отметил Слесарев.

В досудебных слушаниях Атамбаев также отказался участвовать и не приехал в суд.

По делу о незаконном освобождении Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии, в том числе экс-президент Атамбаев. С 14 подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием.

Криминальный "авторитет" Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии в Нарынской области на севере Киргизии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, не отбыв семь лет наказания, после чего выехал в российскую Чечню.

Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что об освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.

В начале 2019 года в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания. Подозреваемый, в том числе по этому делу, Атамбаев был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ 8 августа. Как сообщалось, ранее он находился в статусе свидетеля по этому делу, но отказывался приходить на допрос.

Кроме того, уведомление о подозрении в совершении преступления также вручено экс-генпрокурору страны Индире Джолдубаевой, в отношении которой в конце августа Первомайским районным судом Бишкека избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.