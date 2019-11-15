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Россия и США обсудили практические вопросы реализации СНВ-3

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россия и США в течение недели обсуждали практические вопросы реализации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает пресс-служба Госдепа.

"Восемнадцатая сессия двусторонней консультативной комиссии по новому договору СНВ между США и Россией проходила в Женеве с 6 по 13 ноября 2019 года", - говорится в сообщении американского дипломатического ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи делегации США и России "продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с реализацией договора".

Больше никаких подробностей состоявшихся обсуждений госдепартамент не сообщил.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

СНВ-3

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