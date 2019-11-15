Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

В разговоре, состоявшемся 21 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах и не обсуждал ситуацию вокруг Байдена

Президент США Дональд Трамп Архивное фото

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание Axios.

Этот разговор состоялся 21 апреля текущего года, в день выборов президента Украины, и стал первым телефонным разговором Трампа с Зеленским.

Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским поздравил его с победой на выборах и не обсуждал темы, связанные с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, свидетельствует меморандум о разговоре.

Кроме того, в апреле Трамп приглашал Зеленского в Вашингтон и заверял его в полной поддержке.

"Когда Вы (Зеленский - ИФ) устроитесь (в должности президента Украины - ИФ) и будете готовы, я хотел бы пригласить Вас в Белый дом. У нас есть много о чем поговорить, но в любом случае - мы вместе с вами", - приводятся в меморандуме слова Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля.

В минувшую среду стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.