Трамп отчитал помощницу Пенса за слова о разговоре с Зеленским

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал сотрудницу внешней разведки и помощницу вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, после того, как она в ходе слушаний в Конгрессе заявила, что телефонный разговор Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским 25 июля был "неуместным".

"Скажите Дженнифер Уильямс, кто бы это ни был, прочитать обе расшифровки президентских звонков и посмотреть только что выпущенное заявление из Украины", - написал Трамп в своем твиттере.

"Потом ей следует встретиться с другими противниками Трампа, которых я не знаю и по большей части никогда не слышал о них, и разработать атаку на президента получше!" - добавил он.

Президент США также в очередной раз набросился на демократов, которых назвал "сумасшедшими" и "ничего не делающими", заявив, что они превратили импичмент в оружие для борьбы с ним.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел оба сказали, что на них не было никакого давления. Кроме того, они даже не знали, что деньги (военная помощь США Украине - ИФ) не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий", - добавил он в своем твиттере.

В субботу демократы Палаты представителей опубликовали стенограмму закрытых показаний Уильямс в рамках продолжающегося расследования в рамках процедуры импичмента. Ожидается, что Уильямс выступит публично на следующей неделе.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.