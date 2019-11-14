Трамп не смотрел "ни одной минуты" слушаний по его импичменту

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не смотрел трансляцию открытых слушаний в Палате представителей по вопросу об объявлении ему импичмента.

"Я не посмотрел ни одной минуты", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Все это - мошенничество (попытки демократов объявить ему импичмент - ИФ), и должно быть запрещено", - добавил Трамп.

Открытая часть слушаний в палате представителей началась в среду и продолжится, как ожидается, в течение ближайших недель.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении Трампа 24 сентября 2019 года после того, как в американских СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимного информатора, обеспокоенного телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.