Поиск

Трамп не смотрел "ни одной минуты" слушаний по его импичменту

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не смотрел трансляцию открытых слушаний в Палате представителей по вопросу об объявлении ему импичмента.

"Я не посмотрел ни одной минуты", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Все это - мошенничество (попытки демократов объявить ему импичмент - ИФ), и должно быть запрещено", - добавил Трамп.

Открытая часть слушаний в палате представителей началась в среду и продолжится, как ожидается, в течение ближайших недель.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении Трампа 24 сентября 2019 года после того, как в американских СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимного информатора, обеспокоенного телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден Хантер Байден США Украина

Новости по теме

Новости

Трамп выразил надежду на решение США и Турцией проблемы С-400

Суд на Украине освободил организатора покушения на журналиста Бабченко

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

Тимошенко перешла в оппозицию к Зеленскому из-за закона о земле

Burger King начал продавать бургер из растительного мяса в Европе

Грета Тунберг, отказавшаяся от самолетов, отправится из США в Испанию на катамаране

Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине

Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине

Бывший шеф военной разведки Венесуэлы пропал в Испании

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Гонконге в четверг из-за протестов не будут работать школы и детские сады

В Гонконге в четверг из-за протестов не будут работать школы и детские сады
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');