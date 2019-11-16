Китайские военные подключились к уборке улиц в Гонконге после беспорядков

СМИ отмечают, что служащие редко покидают казармы, чтобы не провоцировать недовольство жителей Гонконга

Прохожие позируют для фотографии на фоне сложенных протестующими в Гонконге кирпичей Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Гонконга объявила, что китайские военные по своей инициативе подключились в расчистке городских улиц после недели масштабных беспорядков, сообщили в субботу западные СМИ.

Размещенный в городе гарнизон Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подтвердил, что ее военнослужащие помогали восстанавливать нормальный режим работы городского движения. Военных редко выводят в Гонконг за пределы казарм, чтобы не накалять обстановку в городе.

СМИ напоминают, что ранее протестующие в Гонконге изменили тактику: они стали активнее сооружать на основных автострадах и перекрестках баррикады из кирпичей, мебели, мусорных баков и стальных заграждений, совершать акты вандализма, чтобы заставить силы полиции рассредоточиться. Опорными пунктами для демонстрантов стали университетские кампусы.

Протестная кампания в результате привела к перебоям в железнодорожном сообщении, прекращению работы школ и торговых центров, отмене многих крупных международных мероприятий, в том числе в сфере бизнеса, спорта и культуры.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы передавать подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю и другим странам, с которыми нет соглашения об экстрадиции.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями. Среди них - введение в административном районе системы прямых выборов руководства.