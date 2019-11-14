В Гонконге протестующие стреляли по полиции из луков

Школы и университеты города закрываются до конца недели

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга заявила, что ранним утром в четверг протестующие стреляли по полицейским из луков и бросали горшки с цветами, передает Bloomberg. Полицейские не пострадали и в ответ применили слезоточивый газ.

No need to read dystopian novels anymore. Chinese University students fight the invading riot police with high jump cross bars, bows and arrows. #2A #Hongkong pic.twitter.com/felJHlRRUK — Badcanto (@Badcanto) November 12, 2019

Интенсивные протесты и столкновения с полицией в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. Демонстранты пытаются блокировать городской транспорт в будни, это их новая стратегия. СМИ в эти дни стали сообщать, что среди протестующих стали появляться люди, вооруженные луками, копьями и арбалетами.

В четверг закрыты детские сады и школы. Утром городское бюро образования продлило перерыв в работе школ до конца недели. Университеты отменили занятия до выходных или объявили онлайн-курсы.

Кампус Китайского университета Гонконга стал одним из главных лагерей протестующих. В минувший вторник там были стычки студентов с полицией и в результате была разрушена ближайшая железнодорожная станция. В среду столкновения происходили в других районах города, а в кампусе протестующие занимались укреплением баррикад. Студенты захватили одну из университетских столовых и кормят там протестующих, сообщает South China Morning Post. Они пытались добиться судебного запрета на вход полиции на территорию кампуса, но суд им отказал.

On fire: Here"s how clashes between protesters and police escalated on Tuesday night at the Chinese University of Hong Kong.

More @business: https://t.co/aUC1AzPF0Q #HongKongProtests #香港 #CUHK pic.twitter.com/FzTg3Ev3gr — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 13, 2019

В четверг демонстранты заблокировали более 20 улиц и дорог, а в метро не работают 15 станций. Китайская газета Global Times сообщила в твиттере, что в Гонконге может быть объявлен комендантский час, но затем удалила этот твит, отмечает Bloomberg.

Представитель полиции в четверг заявил, что поведение протестующих стало на шаг ближе к терроризму. По его словам, на территории Китайского университета они изготавливают и складируют вооружения, такие, как бутыли с зажигательной смесью, луки, стрелы и катапульты. В полиции отметили, что эта тенденция начала распространяться и на другие университеты города.

🚦 Traffic is paralyzed in Hong Kong's Central financial area as protesters march through the streets #HongKongProtests #香港 pic.twitter.com/CLRltzbtlG — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 14, 2019

Из-за беспорядков и транспортных проблем была отменена конференция Ассоциации авиакомпаний Азиатско-тихоокеанского региона, запланированная на следующей неделе, отмечает Bloomberg. Ранее стало известно, что отменены намечавшиеся на февраль гонки электромобилей "Формулы E", и может быть отменен этап мировой серии "Регби-7".

За ночь со среды на четверг в больницы Гонконга поступили 19 раненых, за день среды - 67 человек, заявили в управлении здравоохранения.

Как сообщалось, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, двое из участников акций протеста получили ранения. Двое пострадавших, получившие травмы на этой неделе, находятся в критическом состоянии - это 70-летний мужчина и 15-летний подросток.

Среди задержанных оказался менеджер американского банка Citigroup. Источник South China Morning Post сказал, что это был директор бизнеса по рынкам капитала, он поспорил с полицейскими. После этого руководство банка в видеообращении предостерегло сотрудников от попадания в "опасные ситуации".