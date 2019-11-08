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Пожар в жилом доме в Томске потушили за два часа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в жилом 16-этажном доме на северо-востоке Томска потушили за два часа. Пожарным пришлось эвакуировать из здания больше 60 жильцов, сообщили в областном управлении МЧС. Пострадали два человека: они отравились угарным газом, но угрозы их жизни нет.

Сообщение о пожаре в доме на улице Ивана Черных в МЧС получили в 11:09 утра в пятницу (7:09 по московскому времени). Пожар был потушен в 13:14.

В здание было сильное задымление со второго по шестнадцатый этаж. Жильцов эвакуировали в том числе с балконов, по пожарным лестницам.

В тушении участвовали сорок человек и 14 единиц техники.

Томск МЧС

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