В Томске случился пожар в 16-этажном жилом здании

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В спальном районе на северо-востоке Томска случился пожар в 16-этажном жилом доме на улице Ивана Черных. Из здания эвакуировали жильцов, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. О пострадавших ничего не сообщается.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 11:09 по местному времени (7:09 по Москве). Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение на 16-м этаже и сильное задымление со второго по 16-й этаж.

Час спустя пожар локализовали на площади 90 квадратных метров. Огонь тушат 40 человек и 14 единиц техники.

В соцсетях распространяются видеозаписи с эвакуацией жильцов: некоторых снимали с балконов по лестницам. Проезд машин к дому осложнен из-за узкой парковки.