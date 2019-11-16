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В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

По его словам, выстрелы были произведены в 11:32 и 11:50 субботы со стороны населенных пунктов Викторовка и Богдановка. "Отметим, что сегодня, согласно плану-графику, на участке разведения сил и средств №3 "Петровское-Богдановка" продолжаются противоминные мероприятия", - сказал он в субботу.

Представитель ДНР отметил, что такие обстрелы ставят под угрозу жизни саперов и других специалистов, которые с 13 ноября участвуют в работе по разминированию и мониторингу ситуации на пилотном участке.

О разведении сил на последнем пилотном участке в районе населенного пункта Петровское в ДНР заявили 12 ноября, Киев отчитался днем ранее. После этого начался процесс разминирования территории.

Разведение сил в станице Луганской и поселках Золотое и Петровское было одним из условий проведение встречи "нормандской четверки". Накануне агентство Bloomberg сообщило, что саммит с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины может пройти в Париже 9 декабря.

ДНР Украина Петровское

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