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Лукашенко упрекнул Россию в "подсовывании" новых условий интеграции

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что Россия каждый год ставит республике новые условия.

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ИФ). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

"Извините, на хрена нужен тогда такой союз", - добавил он.

Лукашенко заявил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики. "Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - отметил президент Белоруссии. Это заявление прозвучало в преддверии заседания Совета министров Союзного государства 19 ноября в Москве.

Он также подчеркнул, что республика не создает с Россией военный альянс. "Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада - ИФ). Никогда этого не будет", - сказал он. Таким образом президент обратился к польскому журналисту с просьбой не писать непроверенную информацию.

Белоруссия Александр Лукашенко

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