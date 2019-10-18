Лукашенко вместе с Ельциным предлагал Клинтону пост в Союзном государстве

Фото: Чумичев Александр/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как вместе с первым президентом РФ Борисом Ельциным в шутку предлагал 42-му президенту США Биллу Клинтону пост в Союзном государстве.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему (Клинтону - ИФ) предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления. Президента цитирует госагенство БелТА.

По словам главы государства, такое предложение он сделал в кулуарах международного саммита, где встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. Американский президент собирался покидать свой пост и, по словам Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

"Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел - он еще больше начал смеяться", - продолжил Лукашенко.

Вместе с тем он высказал мнение, что президенту США будет тяжело руководить в Белоруссии или России. "Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого (нынешнего американского лидера - ИФ) Дональда Трампа - две большие разницы", - подчеркнул Лукашенко.

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии вступил в силу в январе 2000 года. Билл Клинтон ушел в отставку с поста президента США в 2001 году.