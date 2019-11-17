МВД Грузии оценило количество людей на митинге в Тбилиси

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В акции протеста перед зданием парламента Грузии в воскресенье приняло участие до 5,5 тысяч человек, заявил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД республики Важа Сирадзе.

По его словам, число участников другого митинга в Тбилиси, который прошел перед зданием Тбилисского театра оперы и балета, составило до 1,5 тыс. человек.

Также Сирадзе заявил, что, согласно данным МВД, в акции протеста в центре Батуми приняло участие не более 50 человек.

Он отметил, что в ходе акций протеста в воскресенье никто из ее участников не задерживался.

Как сообщалось, в Тбилиси перед зданием парламента проходит акция протеста оппозиции с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Участие в акции приняли представители большинства оппозиционных сил, включая "Единое национальное движение" и "Европейскую Грузию".

Протест оппозиции был вызван тем, что парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Между тем, параллельно на проспекте Руставели перед зданием Тбилисского театра оперы и балета в воскресенье прошел митинг оппозиционного "Альянса патриотов", который также протестует из-за провала законопроекта. Однако его лидеры заявили, что не станут стоять рядом с представителями бывшей партии власти, лидером которых до сих пор остается экс-президент Михаил Саакашвили.

Организаторы обеих акций ранее утверждали, что смогли собрать десятки тысяч своих сторонников.