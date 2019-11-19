Американским компаниям продлили на 90 дней разрешение на работу с Huawei

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США продлило на 90 дней разрешения для американских компаний сотрудничать с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это позволит операторам продолжать обслуживать клиентов части самых отдаленных районов США, уточнил министр Уилбур Росс, слова которого приводятся в пресс-релизе. Он пообещал, что его ведомство продолжит тщательный контроль за экспортом продвинутых технологий с тем, чтобы инновации США не попали в распоряжение тех, кто представляет угрозу национальной безопасности страны.

Продление разрешения существенно не повлияет на бизнес Huawei, а отношение США к компании по-прежнему остается несправедливым, цитирует CNBC представителя компании. Он добавил, что в компании считают, что занесение Huawei в черный список больше навредило США и американским партнерам компании, чем ей самой.

Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа заявил CNBC, что компания может поставлять свою продукцию клиентам, не полагаясь на американские комплектующие.

Минторговли внесло Huawei в черный список, уличив компанию в деятельности, которая несет угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В частности, компанию заподозрили в попытке помешать расследованию ее возможных нарушений в США и в финансовой помощи Ирану. С тех пор американскому бизнесу запрещено сотрудничать с Huawei без специальных разрешений. Ситуация вокруг компании стала одной из тем торговых переговоров Пекина и Вашингтона.

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