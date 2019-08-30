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WSJ узнала о новом расследовании в отношении Huawei

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти США расследуют новые случаи возможной кражи технологий со стороны китайской компании Huawei Technologies. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников газеты, американская прокуратура подозревает, что китайская компания на протяжении нескольких лет занималась хищениями технологий и интеллектуальной собственности у физических и юридических лиц. Кроме того, правоохранительные органы проверяют Huawei на предмет возможных нарушений при приеме на работу сотрудников конкурирующих фирм.

Власти США уже ведут проверку на основании похожих подозрений, однако новое расследование может касаться ранее неизвестных фактов, пишет WSJ.

Ранее в августе WSJ выяснила, что Huawei, которая доминирует на рынках африканских стран, помогает их правительствам организовывать слежку за деятельностью политических оппонентов.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае Минторг США включил Huawei в черный список компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Многие аналитики полагают, что Вашингтон использует такую меру в качестве инструмента в торговой войне с Китаем.

Huawei США Китай

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