WSJ узнала, что Huawei помогала африканским режимам шпионить за оппонентами

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Газета Wall Street Journal на основании проведенного ею расследования пришла к выводу, что китайская компания Huawei, доминирующая на рынках африканских стран, оказывает их правительствам помощь в организации слежки за деятельностью политических оппонентов.

Газета утверждает, что китайский телекоммуникационный гигант поставлял "технику, которую правительства используют для цифрового наблюдения и цензуры".

"Но сотрудники Huawei предоставляют и другие услуги, не являющиеся достоянием гласности. Специалисты из Huawei, по крайней мере в двух случаях, лично помогали африканским правительствам шпионить за своими политическими оппонентами, в том числе перехватывать их зашифрованные сообщения и информацию в социальных сетях, а также использовать данные сотовых телефонов для отслеживания их местонахождения", - пишет издание, ссылаясь на данные сотрудников службы безопасности, работающих непосредственно с представителями Huawei в этих странах.

Wall Street Journal приводит в качестве примеров Уганду и Замбию, где в слежке за политическими противниками непосредственно участвовали техники из китайской компании.

Газета между тем признает, что ее расследование "не выявило доказательств шпионской деятельности Huawei в интересах Пекина в Африке", а также того, что руководство компании знало, направляло или одобряло деятельность сотрудников компании в Уганде и Замбии. Не обнаружено также, что "было что-то особенное в технологии в сети Huawei, что сделало такую деятельность возможной".

Руководители Huawei многократно отвергали обвинения американских официальных лиц в том, что компания и ее сотрудники занимаются хакерской или шпионской деятельностью в интересах китайского правительства.

Тем не менее, на этой неделе Федеральный реестр США объявил о введении запрета на приобретение государственными ведомствами и компаниями США оборудования китайских компаний Huawei, ZTE и ряда других компаний из Китая, который вступил в силу во вторник.

В распространенном в мае документе Федреестра говорится: "Правительство США определило, что есть серьезные основания полагать, что Huawei была вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".

Решением американской администрации Huawei также лишается права на приобретение в США компонентов и технологий для своей продукции.

Наблюдатели рассматривают введенные Вашингтоном ограничения для китайских компаний, в частности, Huawei, как одно из направлений "торговой войны" между США и Китаем.

Так, президент Дональд Трамп заявил на минувшей неделе, что запрещает любые формы сотрудничества Huawei с американскими партнерами в ответ на объявленные Пекином ограничения для китайских компаний на закупку в США американской сельскохозяйственной продукции.