Рынок акций превысил 2940п по индексу МосБиржи во главе с бумагами АФК, ФСК и МТС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник поднялся выше 2940 пунктов по индексу МосБиржи вслед за фондовыми площадками Китая и Европы, воодушевленными новостями о продлении разрешения работы компаниям США с китайской Huawei, оптимизм "быков" сдерживался откатом нефти; лидировали в росте подогретые корпоративными новостями акции АФК "Система", "ФСК ЕЭС " и "Мобильных телесистем".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2941,69 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1451,64 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,5%.

Доллар стоит 63,84 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+4,5%, до 16,18 рубля - максимум с начала мая 2017г), "ФСК ЕЭС" (+3,7%, до 0,19804 рубля - максимум с 12 июля), "Мобильных телесистем" (+2,7%, до 305,5 рубля - максимум с марта 2018г), "Северстали" (+2,3%), "Россетей" (+2,2% и +1% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), "Магнита" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,2% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "Татнефти" (+0,8%).

Согласно вышедшему во вторник финотчету "ФСК ЕЭС" за 9 месяцев по МСФО, чистая прибыль компании выросла на 19,1% - до 70,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA при этом вырос на 6,9%, до 107,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ФСК.

Выручка "Мобильных телесистем" за 9 месяцев выросла на 4,6% в годовом выражении (до 133,9 млрд рублей), компания повысила прогноз по росту выручки за 2019 год до 6-7% с 4-6%. Свободный денежный поток МТС по итогам 9 месяцев составил 67,2 млрд рублей, что на 66,6% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщила компания.

Подешевели акции "Распадской" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%), "Мечела" (-0,8%), "Башнефти" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%).

Показатель EBITDA "Мечела" в третьем квартале снизился на 9% к предыдущему кварталу, составив 13,7 млрд рублей, сообщила компания. Выручка сократилась на 5%, до 74,9 млрд рублей. Чистый убыток за квартал составил 571 млн рублей. Вместе с тем, "Мечел" в третьем квартале увеличил добычу угля на 15% к предыдущему кварталу - до 5,3 млн тонн, сообщила компания.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%), Европа после дневного подъема к вечеру растеряла часть роста (CAC 40, DAX ушли в "минус" в пределах 0,2%, FTSE сократил прирост до 0,2%) и наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,2%).

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник продлила на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co., сообщает MarketWatch. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чипмейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Однако телеканал CNBC сообщил в понедельник, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в рамках массовых протестов в городе. Студенты и те, кто их поддерживает на территории кампуса, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против полицейских дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета. Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в университете.

Нефть

Сдерживающим "быков" фактором также выступила просевшая во вторник нефть на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $1,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $61,42 за баррель (-1,5% и -1,4% накануне), январская цена WTI - $56,04 за баррель (-1,9% и -1,2% в понедельник).

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+16,7%), "ЗИЛа" (+11,3%), ПАО "Русолово" (+6,5%), "Иркутскэнерго" (+5,3%), "МОЭСК" (+5,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,8%), ADR Qiwi (+3,5%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (+3,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-5,3%), ПАО "Павловский автобус" (-4,8%), ПАО "Наука-Связь" (-4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,625 млрд рублей (из них 16,311 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,958 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).