Подполковник США рассказал в конгрессе о предложениях стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман Фото: Reuters

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман на слушаниях в палате представителей рассказал, что трижды получал предложение стать министром обороны Украины, однако каждый раз решительно их отвергал.

"Я американец (...) и я немедленно отклонил эти предложения", - заявил Виндман на слушаниях, на которых рассматривается вопрос об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу. "Все это мне казалось несколько комичным", - добавил он.

Виндман пояснил, что столь высокий пост ему предлагал Александр Данилюк, который на момент этих разговоров был секретарем Совета национальной безопасности Украины.

Виндман - американец украинского происхождения. В начале слушаний он рассказал, что свободно владеет украинским и русским языками. "А также я немного знаю английский", - добавил подполковник, свободно изъясняющийся и на этом языке.

Присутствующие на слушаниях конгрессмены сочли это отличной шуткой и громко рассмеялись.

Согласно открытым данным, Александр Виндман и его брат-близнец Евгений родились в 1975 году в УССР. Также у них есть старший брат Леонид. В 1979 году отец перевез их в Нью-Йорк. Все трое братьев, оказавшись в США, пошли служить в американскую армию.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента Трампа 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.