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Протестующие заблокировали в Ираке нефтяные терминалы и месторождения

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Участники акций протеста в Ираке пытаются сорвать работу нескольких нефтяных терминалов и нефтедобывающих предприятий страны, что угрожает иракскому экспорту нефти, сообщает арабский телеканал "Аль-Арабийя".

В частности, демонстранты заблокировали доступ к порту Умм-Каср на юге Ирака.

По словам сотрудника нефтяной промышленности Ирака из города Эз-Зубайр, "порт Умм-Каср не функционирует, Басра остается единственным маршрутом для морской торговли". Он отметил, что протестующие не дают пройти в Умм-Каср даже служащим.

Согласно данным "Аль-Арабийи", демонстранты также с понедельника блокируют дороги к нефтяному месторождению в районе Эз-Зубайра.

При этом, по информации наблюдателей, работа нефтяного месторождения в районе Басры, нефть откуда поступают в КНР, Японию и средиземноморские страны, в основном идет в прежнем режиме.

"Аль-Арабийя" отмечает, что проблемы с нефтяным экспортом в связи с акциями протеста, в особенности, касаются закупок иракской нефти Индией.

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25 октября страну охватила вторая волна антиправительственных демонстраций. Тогда жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия. Они выступают против широко распространенной коррупции, нехватки рабочих мест и плохого гособеспечения.

Протестующие, впервые заявившие о недовольстве 1 октября, изначально они требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также провести реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьера.

С начала демонстраций 1 октября в Ираке погибли не менее 320 человек, тысячи были ранены.

Ирак нефть

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