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Власти Ирака вновь отключили интернет на фоне протестов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Иракские власти вновь закрыли доступ в интернет для жителей Багдада и южных районов страны, сообщает организация по киберзащите NetBlocks.

По ее данным, с нуля часов багдадского времени (совпадает с московским) объем траффика в Ираке на минимумах снижался до 19% от обычного уровня - речь идет о самом серьезном ограничении в сфере телекоммуникаций с 1 октября, когда в стране начались беспорядки.

25 октября страну охватила вторая волна антиправительственных демонстраций. Тогда жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия.

Протестующие, впервые заявившие о недовольстве 1 октября, изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны.

Ирак

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