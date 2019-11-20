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В Австрии задержали троих человек в связи со "скандалом на Ибице"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Австрии задержали трех подозреваемых в связи со "скандалом на Ибице" вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе, сообщает в среду телеканал ORF со ссылкой на представителя прокуратуры Вены.

Детали следствия не сообщаются, по словам представителя ведомства, дело засекречено. Известно, что задержанных подозревают в вымогательстве, подделке документов и шантаже: предполагается, что они сняли скандальное видео и пытались его продать.

Ранее в ноябре по запросу прокуратуры были проведены обыски в Вене и Зальцбурге. По данным СМИ, подозреваемые связаны с частным детективом, который играл в скандале с видео ключевую роль и сопровождал женщину, выдававшую себя за племянницу олигарха. Один из задержанных руководит консалтинговой фирмой, задержанная женщина - бывшая подруга детектива - в ней работает.

Предполагается, что задержанные требовали у бывшего вице-канцлера Австрии Ханс-Кристиана Штрахе 400 тыс. евро за видеоматериалы.

17 мая немецкие издания Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

На следующий день после публикации видео Штрахе подал в отставку. Кроме того, результатом "скандала на Ибице" стал вотум недоверия правительству экс- канцлера Австрии Себастьяна Курца и проведение новых парламентских выборов.

Хайнц-Кристиан Штрахе Австрия

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