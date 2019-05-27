Поиск

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца

Это произошло впервые в истории страны

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца
Канцлер Австрии Себастьян Курц на экстренном заседании парламента
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Парламент Австрии в понедельник после многочасовых дебатов выразил недоверие правительству канцлера Себастиана Курца.

После полутора лет пребывания в должности канцлера Курц столкнулся с кризисом из-за политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В полдень по местному времени председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер подала парламентариям на рассмотрение предложение о вотуме недоверия, которое в итоге было одобрено большинством депутатов.

Согласно конституции страны федеральный президент Александр ван дер Беллен должен назначить нового главу правительства. Он также может поручить действующему кабмину продолжить работу в течение короткого времени.

СМИ отмечают, что это первый в истории Австрии случай, когда парламент выражает недоверие правительству.

17 мая немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул должность вице-канцлера. В свою очередь, Курц разорвал коалиционное соглашение его Австрийской народной партии (АНП) с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС), обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии.

Австрия Себастьян Курц

Новости по теме

Новости

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро

Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро

Верховный суд Украины отклонил первый иск к Зеленскому из-за роспуска Рады

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид поборется за пост премьера

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Членов "шариатской полиции" в Германии оштрафовали за призывы к отказу от разврата

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

Советник Зеленского ответил Коломойскому на предложение объявить на Украине дефолт

Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата

Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата

В Одессе освободили заложников, взятых во время бунта в колонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');