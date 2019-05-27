Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца

Это произошло впервые в истории страны

Канцлер Австрии Себастьян Курц на экстренном заседании парламента Фото: epa/vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Парламент Австрии в понедельник после многочасовых дебатов выразил недоверие правительству канцлера Себастиана Курца.

После полутора лет пребывания в должности канцлера Курц столкнулся с кризисом из-за политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В полдень по местному времени председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер подала парламентариям на рассмотрение предложение о вотуме недоверия, которое в итоге было одобрено большинством депутатов.

Согласно конституции страны федеральный президент Александр ван дер Беллен должен назначить нового главу правительства. Он также может поручить действующему кабмину продолжить работу в течение короткого времени.

СМИ отмечают, что это первый в истории Австрии случай, когда парламент выражает недоверие правительству.

17 мая немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул должность вице-канцлера. В свою очередь, Курц разорвал коалиционное соглашение его Австрийской народной партии (АНП) с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС), обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии.