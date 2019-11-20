Трамп назвал слушания по импичменту "великим днем для республиканцев"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".

"Великий день для республиканцев, великий день для нашей страны!" - написал Трамп, когда второе из двух слушаний во вторник вечером подошло к концу.

Четыре свидетеля дали показания перед комитетом по разведке Палаты представителей в ходе двух отдельных публичных слушаний во вторник, которые длились в общей сложности почти 11 часов.

На первом слушании были представлены показания подполковника Александра Виндмана, который курирует украинскую политику в Совете национальной безопасности, и Дженнифер Уильямс, помощника госдепартамента по делам Евразии. Оба свидетеля назвали телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским "необычным" и "неправильным".

После них выступили экс-советник по вопросам России и Европы Совета нацбезопасности США Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

Моррисон, который слышал телефонный разговор 25 июля, заявил, что не нашел в нем ничего такого, что он счел бы неподобающим или равносильным подкупу. Он также отметил, что Виндману следовало прийти к нему и сообщить о своих опасениях после звонка, прежде чем говорить с юристами.

Законодатели от Республиканской партии своими вопросами также заставили Моррисона подтвердить, что другие члены Совета национальной безопасности высказывали свое беспокойство по поводу того, что Виндман, возможно, поделился информацией с разоблачителем из разведывательного сообщества.

Кроме того, он рассказал о разговоре постпреда США при ЕС Гордона Сондланда с советником Зеленского, в ходе которого тот сообщил, что "украинцы должны будут заставить генерального прокурора сделать заявление по поводу расследований в качестве условия для получения помощи".

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента президента США 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.