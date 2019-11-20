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Трамп назвал слушания по импичменту "великим днем для республиканцев"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".

"Великий день для республиканцев, великий день для нашей страны!" - написал Трамп, когда второе из двух слушаний во вторник вечером подошло к концу.

Четыре свидетеля дали показания перед комитетом по разведке Палаты представителей в ходе двух отдельных публичных слушаний во вторник, которые длились в общей сложности почти 11 часов.

На первом слушании были представлены показания подполковника Александра Виндмана, который курирует украинскую политику в Совете национальной безопасности, и Дженнифер Уильямс, помощника госдепартамента по делам Евразии. Оба свидетеля назвали телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским "необычным" и "неправильным".

После них выступили экс-советник по вопросам России и Европы Совета нацбезопасности США Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

Моррисон, который слышал телефонный разговор 25 июля, заявил, что не нашел в нем ничего такого, что он счел бы неподобающим или равносильным подкупу. Он также отметил, что Виндману следовало прийти к нему и сообщить о своих опасениях после звонка, прежде чем говорить с юристами.

Законодатели от Республиканской партии своими вопросами также заставили Моррисона подтвердить, что другие члены Совета национальной безопасности высказывали свое беспокойство по поводу того, что Виндман, возможно, поделился информацией с разоблачителем из разведывательного сообщества.

Кроме того, он рассказал о разговоре постпреда США при ЕС Гордона Сондланда с советником Зеленского, в ходе которого тот сообщил, что "украинцы должны будут заставить генерального прокурора сделать заявление по поводу расследований в качестве условия для получения помощи".

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента президента США 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.

Дональд Трамп Александр Виндман Тим Моррисон Курт Волкер Дженнифер Уильямс США Украина

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