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Британский принц Эндрю отказался от публичных мероприятий из-за секс-скандала

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Британская королева Елизавета II разрешила своему сыну, принцу Эндрю отказаться от обязанностей и не представлять королевскую семью на публичных мероприятиях в ближайшем будущем, пишет The Guardian.

На такой шаг младший брат наследника короны принца Чарльза пошел из-за недавнего интервью компании "Би-би-си", в котором он рассказал о своем знакомстве с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, фигурантом многочисленных дел о вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Интервью, которое должно было снизить давление на королевскую семью вызвало скандал в стране. Как пишут местные СМИ, принц предстал в интервью заносчивым и самоуверенным, он так и не сказал, что сожалеет о дружбе с осужденным за сексуальные преступления американцем.

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Принц сообщил, что отказывается от публичных мероприятий и обещает предоставить любую помощь в расследовании преступлений Эпштейна.

Десять лет назад миллиардер уже отбыл 13 месяцев в тюрьме за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию, тогда он признал вину в суде. После столь мягкого приговора разразился скандал.

В июле 2018 года Эпштейна вновь задержали по делу о сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. 10 августа он покончил с собой в тюрьме.

Во время расследования сразу несколько женщин рассказали, что Эпштейн заставлял их вступать в сексуальные отношения с богатыми клиентами и знаменитостями, а также что они становились жертвами насилия, в том числе когда они были еще подростками. Одна из них утверждала, что американец привез ее в Лондон специально для встречи с принцем Эндрю.

Великобритания Джеффри Эпштейн

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