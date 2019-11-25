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Принц Эндрю из-за скандала порвал связи с сотнями благотворительных фондов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Британский принц Эндрю отказывается от попечительства более чем 230 британских благотворительных организаций, передает в понедельник газета The Independent со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Принц "отказывается от попечительства всех организаций", отмечается в нем. Букингемский дворец выразил надежду на то, что этот шаг является временным.

Газета со своей стороны отмечает, что ранее принц Эндрю отказался от попечительства некоторых благотворительных организаций и культурных учреждений, однако теперь речь идет об абсолютно всех организациях.

Ранее в ноябре принц Эндрю также отказался от всех своих королевских полномочий и обязанностей представлять королевскую семью на публичных мероприятиях. Его мать, королева Елизавета II, дала ему на это разрешение.

Он принял такие решения в связи с неутихающим скандалом из-за его дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в августе 2019 года в тюрьме Манхеттена. Там он находился в ожидании суда, его обвиняли в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних.

В адрес самого принца Эндрю также прозвучали подобные обвинения. Женщина по имени Вирджиния Джуффре, которая называет себя одной из жертв Эпштейна, заявила, что тот принудил ее к сексуальному акту с герцогом Йоркским, когда ей было 17 лет.

Принц Эндрю на прошлой неделе дал интервью BBC, в котором заявил, что не вступал в контакт с Джуффре. Он подтвердил, что дружил с Эпштейном даже после того, как его впервые обвинили в склонении к проституции несовершеннолетних. Также герцог Йоркский не выразил раскаяния в том, что поддерживал эту дружбу. Интервью возмутило британскую и американскую общественность и отозвалось скандалом для Букингемского дворца.

В 2008 году Эпштейна обвинили в склонении несовершеннолетних девушек к проституции. В итоге он был приговорен лишь к 13 месяцам тюрьмы. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ.

История вновь приобрела актуальность в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке.

Принц Эндрю Джеффри Эпштейн Великобритания

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