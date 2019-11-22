Киев хочет создать аналогичную минскому формату площадку для возвращения Крыма

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU -Постпред украинского президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что работа над стратегией по возвращению полуострова в состав Украины продолжается, Киев хочет создать площадку для возвращения Крыма.

"Стратегию нарабатываем. Площадкой для этого является рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая входит в состав комиссии по вопросам правовой реформы при президенте", - сказал постпред в интервью интернет-изданию LB.ua, опубликованном в пятницу.

Кориневич выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины. "Украинской стороной рассматриваются только политико-дипломатические пути возвращения Крыма и деоккупации Донбасса", - сказал Кориневич.

По его словам, необходимо создать площадку для переговоров по аналогии с минским или нормандским форматом "для возвращения полуострова в состав Украины".

По данным Кориневича, сейчас в Крыму более 110 человек находятся в заключении по политическим и другим мотивам. В связи с этим украинская сторона передала России соответствующие списки для нового обмена удерживаемыми лицами.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав РФ по итогам регионального референдума в марте 2014 года. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт окончательно и навсегда. Украинские власти, а также страны Запада называют присоединение полуострова аннексией. Киев считает Крым временно оккупированной украинской территорией.