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Неизвестные в масках расстреляли "вора в законе" в Абхазии

Неизвестные в масках расстреляли "вора в законе" в Абхазии
Архивное фото
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" погиб криминальный авторитет, еще четверо человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Абхазии.

По данным ведомства, стрельба у ресторана началась примерно в 14:40 по местному времени (13:40 по Москве). Трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана.

В результате ранения получили официантка ресторана и троих клиентов-мужчин, их доставили в больницы Сухума. По словам очевидцев, официантка была ранена, когда в момент стрельбы подходила к столику, за которым сидели пострадавшие.

МВД Абхазии объявило план-перехват. Через час после инцидента горящий автомобиль преступников был обнаружен в районе Сухумского железнодорожного депо.

По данным осведомленного источника "Интерфакса, погибшим оказался криминальный авторитет Астамур Шамба, 1981 года рождения.

Сухум Абхазия МВД

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