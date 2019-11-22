Вся полиция Абхазии поднята по тревоге после убийства в Сухуме "вора в законе"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба на заседании Совета безопасности частично признанной республики потребовал от правоохранительных органов задействовать все подразделения для раскрытия стрельбы, произошедшей в пятницу в центре Сухума, одной из жертв которой, по данным источников, стал "вор в законе".

"Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах. К данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Хаджимба "поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности". "Президент республики потребовал от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Абхазии", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу сообщалось о стрельбе в центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо". По информации МВД республики, трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана.

В результате погибли три человека: один мужчина был убит на месте, еще двое - девушка-официантка и другой мужчина - скончались от ранений в больнице. Еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести находятся в Сухумской больнице.

МВД Абхазии объявило план-перехват. Через час после инцидента горящий автомобиль преступников был обнаружен в районе Сухумского железнодорожного депо.

По данным осведомленного источника "Интерфакса", погибшим на месте происшествия оказался криминальный авторитет Астамур Шамба, 1981 года рождения. По неподтвержденным данным, также был ранен находившийся с ним другой криминальный авторитет Алхас Авидзба. Оба являются уроженцами абхазского города Гудаута.