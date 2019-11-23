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Что случилось этой ночью: суббота, 23 ноября

Озабоченность России союзом США и Японии, протесты в Колумбии, последствия допингового скандала для ВФЛА и РУСАДА

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия выразила Японии озабоченность в связи с военным союзом Токио и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал японо-американский военно-политический альянс "проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям" и отметил, что Токио обещал отреагировать на озабоченности России. Министр добавил, что этот вопрос станет одним из центральных на его декабрьской встрече с новым министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, которая пройдет в России.

- Борис Джонсон заявил, что свидетельств вмешательства России в референдум по Brexit нет. Отвечая на вопрос о том, когда он намерен опубликовать доклад британских спецслужб о предполагаемом влиянии России на результаты референдума 2016 года, он сравнил обвинения во вмешательстве Москвы с "чушью о Бермудском треугольнике". Решение обнародовать доклад после выборов Джонсон объяснил графиком, который "не видит причин менять".

- В столице Колумбии введен комендантский час из-за массовых протестов. Мэр Боготы объявил о введении в столице комендантского часа по просьбе президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса. Кроме того, полиция в пятницу применила слезоточивый газ против протестующих, недовольных социальной и экономической политикой правительства Дуке.

- World Athletics приостановила процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики. Также ассоциация пересмотрит систему предоставления спортсменам права выступать под нейтральным флагом на фоне ситуации с ВФЛА, членство которой было приостановлено с ноября 2015 года из-за допингового скандала.

- Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Рекомендация основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations и независимых экспертов о несоответствиях, обнаруженных в данных, которые Московская антидопинговая лаборатория передала WADA в январе 2019 года.

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